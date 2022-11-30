В Генштабе ВСУ ответили фон дер Ляйен на слова о 100 тыс убитых украинских солдат

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Опубликовано: 30.11.2022 14:12 , Обновлено: 04.07.2024

В Генштабе ВСУ прокомментировали заявление главы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где она говорила о 100 тысячах погибших украинских военных и 20 тысячах мирных жителей. Там заявили, что цифру не подтверждают.

“Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народ”, - [link href=“https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/30/7378616/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова представителя генштаба “Украинская правда”.

А в офисе Зеленского его пресс-секретарь Никифоров заявил, что только Зеленский, Резников и Залужный знают точные цифры.

Впрочем, три недели назад Владимир Зеленский в интервью CNN утверждал, что безвозвратные потери россиян в 10 раз больше, чем у украинцев. Все потому, что тактика ВСУ предполагает сохранение жиней в первую очередь. По данным генштаба ВСУ, на войне в Украине были уничтожены порядка 89 тыс российских военных.

Глава ЕК удалила сообщение о потерях ВСУ в 100 тыс. человек