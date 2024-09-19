В "Газпроме" сообщили о закрытии Comedy Club. Но есть нюанс

Опубликовано: 19.09.2024 15:35 , Обновлено: 19.09.2024

Известный комик и продюсер Comedy Club Гарик Харламов объявил о закрытии популярной телепередачи. Ожидается, что в пятницу, 20 сентября, в эфире канала "ТНТ" выйдет последний выпуск юмористического шоу, которое шло на экранах в течение 19 лет.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил Гарик Харламов, которого в июле этого года назначили на должность креативного продюсера. Его слова передали в компании “Газпром-Медиа”, которой принадлежит телеканал “ТНТ”.

К слову, ранее в пресс-службе “ТНТ” объявили, что 20 сентября стартует юбилейный, 20-й сезон юмористического шоу, которое будет идти “в обновлённом формате”. Кроме того, после назначения Харламова на должность нового продюсера, он заявил, что планирует «перезагрузить» проект. Исходя из этого, можно сделать вывод, что речь идёт не о полном закрытии Comedy Club, а о выходе программы в новом, обновлённом формате.

«Мы сейчас попытаемся взять всё хорошее, что было вначале, и не растерять всё хорошее, что набралось по пути. Потому что последние 7 лет мы существовали на большой сцене в формате телевизионного шоу. Сейчас мы хотим вернуться к формату клуба», — отмечал ранее Гарик Харламов.

[info_b] Comedy Club — юмористическое телешоу производства Comedy Club Production, которое выходило на ТНТ с 23 апреля 2005 года. Всего в эфир вышло 19 телесезонов и более 800 оригинальных выпусков, а также 1,5 тысячи стендапов, 4 тысячи миниатюр и 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру.

Передача стала лауреатом премии «ТЭФИ-2017» в номинации «Юмористическая программа/ шоу» и «ТЭФИ-2023» в номинации «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма». [/info_b]

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