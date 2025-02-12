В Гамбурге скоростной поезд столкнулся с грузовиком — в салоне находилось почти 300 человек

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Опубликовано: 12.02.2025 12:36 , Обновлено: 12.02.2025

Во вторник на окраине немецкого Гамбурга высокоскоростной поезд столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб один человек, ещё 25 получили ранения. Всего в составе на тот момент находился 291 пассажир, передала британская газета The Independent.

Несмотря на экстренное торможение, поезд врезался в грузовик, что привело к гибели 55-летнего жителя Гамбурга. Спасатели попытались реанимировать его на месте, однако тот скончался от внутренних повреждений. По данным федеральной полиции, пять пассажиров получили тяжёлые ранения, ещё 20 — более лёгкие.

Власти пока не установили точную причину аварии. Известно, что грузовик пытался пересечь железнодорожные пути, когда шлагбаум внезапно закрылся. Когда поезд приблизился, задняя часть фуры оказалась на рельсах. По информации немецкой газеты Hamburger Abendblatt, 34-летний водитель в последний момент покинул автомобиль, чтобы спастись.

Ранее Telegraf.news писал, что 10 февраля пассажирский автобус в Гватемале, в салоне которого находилось около 70 человек, рухнул в овраг. В результате аварии погибло более 50 человек, а те, что выжили, оказались в ловушке из-под обломков. Президент страны Бернардо Аревало объявил трёхдневный траур.

В Гватемале пассажирский автобус рухнул с моста — погибло более 50 человек