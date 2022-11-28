В ФСБ заявили о «предотвращении серии терактов» в Запорожской области

Опубликовано: 28.11.2022 14:45 , Обновлено: 15.11.2024

В Федеральной службе безопасности России 28 ноября заявили, что предотвратили в Запорожской области «серию терактов».

Там утверждают, что на рынке в Мелитополе по подозрению в подготовке теракта задержали трех человек.

Как заявляет ФСБ, задержанные — граждане Украины, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений.

У них в машине якобы нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а в их квартирах — два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.

Также, по словам представителей российской спецслужбы, задержанные признались, что их «курировала» Служба безопасности Украины (СБУ).

Задержанных, по сообщению ФСБ, доставили в Москву. Там против них возбудили уголовные дела о подготовке терактов и незаконном обороте оружия.

Ранее Телеграф писал, что в центре общественных связей ФСБ России сообщили, что задержали группу российских граждан, которые готовили теракт на газопроводе «Южный поток», идущем из России в Болгарию.

ФСБ задержала россиян по обвинению в подготовке взрывов на «Южном потоке»