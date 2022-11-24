ФСБ задержала россиян по обвинению в подготовке взрывов на "Южном потоке"

Опубликовано: 24.11.2022 12:06 , Обновлено: 15.11.2024

В центре общественных связей ФСБ Россит сообщили, что задержали группу российских граждан, которые готовили теракт на газопроводе "Южный поток", идущем из России в Болгарию.

Там утверждают, что изъяли 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия и 593 тыс. рублей. Также в ФСБ заявили, что нашли у подозреваемых телефоны с перепиской, с помощью которых россияне получила приказы и инструкции от “кураторов из спецслужб Украины”.

По данным ФСБ, граждане России намеревались подорвать газопровод в Волгоградской области. Видимо, на суше.

Ранее Телеграф сообщил, что Служба безопасности Швеции опубликовала некоторые результаты расследования взрывов на “Северных потоках”. Там завивли, что с места происшествия были изъяты “иностранные предметы”.

СБ Швеции нашла взрывчатку и «иностранные предметы» на месте взрывов на «Северных потоках»