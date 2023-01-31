Парламент Турции отказался пускать Швецию и Финляндию в НАТО

Опубликовано: 31.01.2023 15:21 , Обновлено: 31.01.2023

Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции в НАТО. Об этом заявил 31 января глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«Мы не можем сказать „да“ их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены. Парламент в текущих реалиях не ратифицирует этот протокол», — сказал Чавушоглу.

При этом к Финляндии у Анкары вопросов меньше. Министр заявил, что если будет принято решение разделить заявки двух стран и рассматривать их отдельно, «то в отношении Финляндии наша позиция будет более позитивной».

Напомним, что 24 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что заявка страны на членство в НАТО может быть рассмотрена без привязки к Швеции, если заявка Стокгольма задержится на более длительный период времени. Его слова вызвали опасения в Швеции.