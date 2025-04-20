В Европе забили тревогу из-за польской картошки. Какую опасную болезнь обнаружили?

Опубликовано: 20.04.2025 08:50 , Обновлено: 20.04.2025

Британские власти заявили, что обнаружили, что несколько партий польского картофеля, зараженного кольцевой гнилью. Министерство сельского хозяйства Британии уже сообщило, что по данному факту проводится разъяснительная работа.

Великобритания строго контролирует импорт всего продовольственного картофеля из Польши. Именно поэтому там обнаружили кольцевую гниль, болезнь вызываемую наличием бактерий Clavibacter sepedonicus (Cs).

[inf] Болезнь кольцевая гниль внешне может проявляться в конце цветения картофеля с увядания верхушечных листьев. Затем увядают отдельные стебли и весь куст. На разрезе клубней таких растений видно частичное или полное потемнение. При хранении такие клубни сгнивают. Болезнь распространена и в Беларуси, а также европейской части России и странах Балтии[/inf]

В странах ЕС фермеры обязаны бороться с этой напастью. Принципы действий по борьбе с кольцевой гнилью определены нормами ЕС и национальными нормативными актами. Согласно им, пораженные клубни картофеля нельзя использовать для посадки. Их необходимо уничтожать или использовать таким образом, чтобы предотвратить распространение бактерий – например, речь идет о промышленной переработке.

Как сообщили в польском министерстве сельского хозяйства, в польских условиях заболевание обычно протекает бессимптомно и его невозможно диагностировать без проведения анализов.

«Несмотря на существенное улучшение фитосанитарного состояния посевов картофеля в нашей стране и существенное снижение уровня их зараженности бактерией Cs — этот уровень является самым низким за последние 20 лет, то есть с момента вступления Польши в Евросоюз, эта бактерия спорадически обнаруживается в клубнях картофеля, произведенных польскими фермерами», — заявили в Минсельхозе Польши.

Ранее Telegraf.news писал, что картофель — сытный, вкусный и недорогой продукт, который хорошо хранится длительное время. Но урожайность зависит от множества факторов: качества семян и рассады, погодных условий, удобрений, вредителей.

Немаловажную роль играют и многочисленные болезни, которые могут свести на нет все усилия огородника. Будущий урожай можно спасти, если знать, как бороться с болезнями картошки. Главное — не затягивать с лечением и начинать действовать сразу, как только будет выявлено заболевание.

Эти болезни могут уничтожить урожай картофеля. Как избежать и чем лечить?