В ЕС решили исключить российский газ из совместных закупок

Опубликовано: 25.11.2022 08:13 , Обновлено: 25.11.2022

Страны Евросоюза договорились убрать российский газ из контрактов на совместные закупки. Об этом сообщили в Еврокомиссии 24 ноября.

Там отметили, что европейские страны смогут совместно закупать газ на мировых рынках в 2023 году.

При этом объем должен составлять минимально 15% газа, который нужен для заполнения их подземных хранилищ (или 13,5 млрд кубометров).

Кроме этого, Еврокомиссия призвала страны массово отправить в Украину высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы.

Ранее Телеграф писал, что Евросоюз во всю готовит девятый пакет санкции против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен 24 ноября.

ЕС «на полной скорости» готовит новые санкции против РФ — Ляйнен