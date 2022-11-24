ЕС «на полной скорости» готовит новые санкции против РФ — Ляйнен

Опубликовано: 24.11.2022 14:12 , Обновлено: 24.11.2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен 24 ноября заявила, что Евросоюз во всю готовит девятый пакет санкции против России.

«Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — цитирует ее ТАСС.

Пока неизвестно, что и кто именно попадет под новые ограничения. По словам Ляйнен, Евросоюз трудится над тем, чтобы ослабить экономику РФ.

Она также пообещала не останавливаться до победы Украины.

Напомним, Евросоюз принял предыдущий, восьмой пакет санкций против РФ в начале октября. В пакет включили в том числе и потолок цен на российскую нефть, который, как сообщалось, должен заработать 5 декабря.

В ЕС тогда заявили, что ограничения включают в себя запреты на импорт продукции из РФ в ЕС на сумму 7 миллиардов евро. А также на экспорт, которые «еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг и опыта».

ЕС ввел потолок цен на российскую нефть — Список новых санкций