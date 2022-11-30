В ЕС решили "инвестировать" замороженные 300 млрд евро Центробанка РФ

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Опубликовано: 30.11.2022 12:55 , Обновлено: 04.07.2024

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 30 ноября, что именно российские деньги должны пойти на восстановление Украины. Для этого в ЕС планируют придумать механизм для финансирования Украины за счёт замороженных средств как правительства РФ, так и российских олигархов.

“Россия должна заплатить финансово за разрушения, которые она причинила. Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине нанесенный ущерб и затраты на восстановление страны”, - рассказала Урсула фон дер Ляйен.

В связи с этим Европейская комиссия в среду представила обновленную информацию о своих планах по замораживанию и конфискации российских активов.

“Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов”, - рассказала Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в краткосрочной перспективе ЕС и его партнеры могли бы управлять средствами и инвестировать их в различные инструменты. Чтобы потом вырученные средства пошли в Украину для компенации ущерба, причиненного стране вторжением РФ, сообщает Reuters.

“Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы можем найти законные способы добраться до этого”, - рассказала она.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более 1 трлн долларов.

На восстановление Украины нужно более $1 трлн — Зеленский