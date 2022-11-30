На восстановление Украины нужно более $1 трлн — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более 1 трлн долларов.
«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ — более триллиона долларов», — сказал он.
По его словам, что страны и компании могут заняться восстановлением конкретных регионов, городов, сфер или предприятий.
Он назвал 22 страны, в том числе Францию, Германию, Польшу, Турцию, Австралию, Японию.
Кстати, ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил новую форму помощи Украине – с привлечением городов-побратимов.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что восстановление Украины станет сложным проектом «на поколение», но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в ЕС.