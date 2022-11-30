На восстановление Украины нужно более $1 трлн — Зеленский

Опубликовано: 30.11.2022 08:31 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более 1 трлн долларов.

«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ — более триллиона долларов», — сказал он.

По его словам, что страны и компании могут заняться восстановлением конкретных регионов, городов, сфер или предприятий.

Он назвал 22 страны, в том числе Францию, Германию, Польшу, Турцию, Австралию, Японию.

Кстати, ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил новую форму помощи Украине – с привлечением городов-побратимов.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что восстановление Украины станет сложным проектом «на поколение», но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в ЕС.

Новость Телеграф