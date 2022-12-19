В ЕС предложили снизить потолок цен на газ до 188 евро

Опубликовано: 19.12.2022 08:43 , Обновлено: 19.12.2022

Страны Европейского союза в понедельник, 19 декабря, должны обсудить снижение потолка цен на газ с 275 до 188 евро за МВтч. Об этом сообщило Bloomberg.

По информации агентства, такое предложение сделало правительство Чехии, которое сейчас председательствует в ЕС.

Ранее Еврокомиссия предлагала установить потолок цен на газ в 275 евро за МВтч. Однако 19 декабря министры энергетики стран ЕС намерены обсудить его снижение почти на треть — до 188 евро.

Кстати, на заседании могут разгореться жаркие споры. Ведь у каждой страны свое видение потолка цен. Например, Бельгия, Греция, Италия и Польша считают, что меры должны быть более жесткими. В то время как Германия призывает быть осторожными.

Напомним, в конце октября лидеры стран Евросоюза договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом. Они не установили потолок цен на газ, однако решили продолжать поиск компромисса для сдерживания роста цен на энергию. Например, установить временный динамический ценовой коридор по сделкам с природным газом для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.