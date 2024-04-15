В ЕС объявили революцию на дорогах. Что изменится в Польше и Литве?

Опубликовано: 15.04.2024 11:49 , Обновлено: 15.04.2024

Евросоюз принял постановление, согласно которому к концу 2025 года на европейской дорожной сети TEN-T должно появиться больше точек зарядки для электромобилей. Европейская комиссия отобрала 42 перспективных инфраструктурных проекта, которые в случае их реализации обеспечат настоящую революцию на европейских дорогах. Посмотрели, что может измениться в ближайшее время в Польше и Литве.

“На автомагистралях и скоростных автомагистралях, а также на национальных трассах станции быстрой зарядки мощностью не менее 400 кВт должны располагаться не реже, чем через каждые 60 км (в обоих направлениях). К 2027 году их мощность должна увеличиться как минимум до 600 кВт. Он предназначен для зарядки не только легковых автомобилей, но и, прежде всего, электрических грузовиков и автобусов”, — рассказал член правления Noxo Energy Павел Влудыга, в комментарии польскому изданию Money.pl.

Кроме того, водителям не нужно будет создавать учетные записи и устанавливать приложения для оплаты использования быстрых зарядных устройств. По мнению эксперта, необходимость иметь RFID-карты или приложения отдельно для разных сетей зарядных устройств была одним из препятствий на пути развития электромобильности в Польше.

Всего Евросоюз выбрал 42 новых инфраструктурных проекта, которые получат более 424 млн евро (450 млн долларов США) из фондов ЕС, включая 48 водородных заправочных станций (HRS) и 4200 точек зарядки электростанций на Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

В частности, 5 HRS в Польше получат до 29 миллионов евро на развертывание станций на 350 и 700 бар в сети TEN-T. Также грант в размере до 124 миллионов евро может получить польский проект «Чистые города» возглавляемый ORLEN.

Сеть TEN-T соединяет крупные города Евросоюза, морские порты и аэропорты, железнодорожные вокзалы и другие транспортные узлы.

В Литве в сеть TEN-T входят автомагистрали, железнодорожные пути, Клайпедский порт, аэропорты Вильнюса, Каунаса, Паланги. Они имеют статус особой государственной важности, и накануне сейм Литвы также одобрил ускорение реализации проектов сети TEN-T.

“Этим выбором ЕС показывает, что переход к транспорту с нулевым уровнем выбросов на альтернативных видах топлива не является мечтой о будущем. Это то, что происходит сейчас по всему ЕС», — заявила директор Европейского исполнительного агентства по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) Палома Аба Гарроте”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что генеральный директор ГНУ “Объединенный институт машиностроения” НАН Беларуси Сергей Поддубко заявил в интервью госагентству БелТА, что там начали “интенсивно осваивать новые технологии, закупать оборудование, обучать специалистов”, чтобы начать производство первого белорусского электромобиля. По его словам, с его стартом в Беларуси повысят пошлины на иностранные электромобили.

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