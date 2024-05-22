На каком месте Беларусь в рейтинге стран с самым дешёвым Интернетом? А соседние Польша, Литва и Россия? Посмотрели в международном рейтинге

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Опубликовано: 22.05.2024 13:26 , Обновлено: 04.07.2024

Эксперты из Британии провели исследование, в ходе которого составили рейтинг стран с самым дорогим и дешёвым Интернетом. Специалисты взяли в расчёт среднюю стоимость 1 ГБ мобильных данных, которую рассчитывали исходя из 5600 тарифных планов по всему миру.

На интерактивной карте британские эксперты разместили информацию о ценах на Интернет в 237 государствах на планете, в том числе и в Беларуси. Так, например, пятёрка стран с самым дорогим Интернетом в мире выглядит следующим образом:

Зимбабве (43,75 доллара за 1 ГБ мобильных данных); Фолклендские острова (40,58 долларов за 1 ГБ мобильных данных); остров Святой Елены (40,13 долларов за 1 ГБ мобильных данных); Южный Судан (23,70 доллара за 1 ГБ мобильных данных); Токелау (17,24 долларов за 1 ГБ мобильных данных).

“Сходство между этими странами поразительно и очевидно. Три из пяти расположены в Африке к югу от Сахары, и три из пяти — островные государства. Африка является четвёртым по дороговизне регионом в мире, в то время как островные государства также, как правило, являются одними из самых дорогих”, — прокомментировали результаты исследования авторы.

Страны с самым дешёвым Интернетом указаны синим цветом, а с самым дорогим — розовым

А вот самыми дешёвыми странами с точки зрения средней стоимости данных являются следующие:

Израиль (0,02 доллара за 1 ГБ мобильных данных); Италия (0,09 доллара за 1 ГБ мобильных данных); Фиджи (0,09 доллара за 1 ГБ мобильных данных); Сан-Марино (0,10 доллара за 1 ГБ мобильных данных); Камбоджа (0,12 доллара за 1 ГБ мобильных данных).

“В отличие от самых дорогих, только одна из этих стран является островной, и ни одна из них не расположена в Африке южнее Сахары. Италия предлагает самую дешёвую мобильную передачу данных в Западной Европе, а также поддерживает инфраструктуру в Сан-Марино. Израиль был мировым лидером в предоставлении услуг 5G и продолжает занимать первое место в мировой таблице, когда речь заходит о стоимости передачи данных”, — отметили авторы исследования.

Интересно, что в некоторых странах подобная информация вообще отсутствует. По словам экспертов, это связано с тем, что в некоторых государствах Интернета либо нет вообще, либо существует только связь 2G, которая обеспечивает звонки и текстовые SMS-сообщения.

Третьей причиной стало банальное отсутствие доступа к таким данным. Кроме того, в некоторых странах и регионах наблюдаются “проблемы с местной валютой”, которые “не позволяют проводить полезное сравнение”, подчеркнули британские аналитики. Так, например, в 2023 году не удалось получить информацию из Болгарии, Северной Кореи, Эритреи и др.

А что в Беларуси и Европе?

В Восточной Европе Молдова предлагает самый дешёвый мобильный Интернет (0,28 доллара). За ней следуют Черногория (0,32 доллара), Польша (0,37 доллара) и Румыния (0,54 доллара). Чешская Республика является самой дорогой страной в регионе: за 1 ГБ данных здесь просят в среднем 3,12 доллара.

Самые дешёвые мобильные данные в Западной Европе в Италии. Сан-Марино является вторым государством по дешевизне в этом регионе (0,10 доллара), после которого следуют Франция (0,20 доллара) и Монако (0,42 доллара). Великобритания занимает 8-е место по дешевизне в Западной Европе и 58-е место по дешевизне в мире (0,62 доллара за 1 ГБ мобильных данных).

Что касается наших ближайших соседей, то в общем рейтинге из 237 стран Россия находится на 15-м месте (0,25 доллара за 1 ГБ мобильных данных), Украина — следом за ней (0,27 доллара). Польша оказалась по дешевизне на 27-ой строчке рейтинга (0,37 доллара), Литва — на 117-ом месте (1,26 доллара), Латвия — на 197-ом (3,21 доллара). Беларусь в рейтинге стран с самым дешёвым Интернетом в мире расположилась на 66-ой строчке — у нас в среднем за 1 ГБ трафика придётся заплатить 0,69 доллара.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля предложил “упорядочить” деятельность операторов мобильной связи в Беларуси. Конкретные предложения по развитию этого сегмента рынка ведомство уже внесло на рассмотрение президента, сообщил председатель КГК Василий Герасимов.

Выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, Герасимов упрекнул белорусских операторов сотовой связи в том, что они в своей деятельности зачастую «нацелены на получение выгоды без соблюдения интересов граждан и государства»

«Превышение разумной доходности» — Госконтроль предложил «упорядочить» тарифы мобильных операторов в Беларуси