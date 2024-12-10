Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны. Кто первый в очереди на вступление?

Опубликовано: 10.12.2024 08:42 , Обновлено: 10.12.2024

Министерство внутренних дел Австрии объявило о снятии запрета на расширение Шенгенской зоны. Уже в этот четверг, 12 декабря, на заседании Совета министров внутренних дел ЕС в Брюсселе будет поднят вопрос о присоединении к соглашению двух новых стран.

Речь о Румынии и Болгарии, которые ранее изъявили желание присоединиться к Шенгенской зоне. Однако, два года назад власти Австрии и Нидерландов наложили вето на это решение из опасений усиления проблемы мигрантов. Теперь же официальная Вена, очевидно, смягчила свою позицию.

“Австрия добилась успеха благодаря жесткой, но конструктивной политике ЕС, направленной на то, чтобы сделать нашу страну и Европейский союз более безопасными”, — [link href=“https://www.kleinezeitung.at/international/19162106/oesterreich-laesst-veto-gegen-schengenerweiterung-fallen” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] главу австрийского МВД Герхарда Карнера местное издание Kleine Zeitung.

Министр привёл статистику: до шенгенского вето австрийские пограничники фиксировали 70 тыс. фактов нелегального пересечений границы в Бургенланде (федеральная земля, граничащая с Венгрией) к октябрю, в этом году их было всего 4 тысячи.

“Без этого права вето такое масштабное сокращение числа нелегальных пересечений границы не было бы достигнуто. К нашим требованиям относятся серьезно”, — заявил министр внутренних дел.

По словам Карнера, все эти два года велись “тяжелые, но конструктивные переговоры”, в результате которых в ноябре этого года были достигнуты определённые договорённости по охране границ.

По словам Карнера, стороны договорились усилить охрану внешних границ, усилить контроль внутренних границ, а также предпринять меры, чтобы не допустить проникновения нелегальных мигрантов через границу. После принятия этих мер, по мнению австрийской стороны, можно будет сделать следующий шаг и обсуждать вопрос вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Ожидается, что этот вопрос будет включен в повестку ближайшей встречи министров внутренних дел.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ЕС этой осенью планировал ввести на внешних границах Шенгенской зоны автоматическую систему регистрации въезда и выезда (EES). Однако, в начале октября Еврокомиссии пришлось отложить этот шаг из-за того, что как минимум три страны-члена Евросоюза ещё не готовы к анонсированным ранее нововведениям (по информации телеканала Euronews, речь идёт о Германии, Франции и Нидерландах).

Страны ЕС отложили введение новой системы въезда иностранцев