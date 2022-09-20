В ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине

Опубликовано: 20.09.2022 08:42 , Обновлено: 03.10.2022

Главы МИД Европейского Союза допустили создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после переговоров с коллегами в Нью-Йорке.

«Сегодня все министры решили продолжить помощь Украине. Мы продолжим использовать механизм ЕС по финансированию поставок вооружений успешно и эффективно», — отметил он.

И добавил: «Мы также продолжили обсуждение предложения по развертыванию миссии ЕС по военной помощи Украине. Эта работа идет, надеемся, что скоро увидим конкретный результат».

По его словам, решение о создании упомянутой миссии могут принять на аналогичной встрече глав МИД Союза в октябре.

«Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение, что очень быстро для европейских стандартов. […] Мы сможем представить предложение министрам иностранных дел на встречу в октябре. Это будет очень быстрая процедура. Но это должно быть согласовано с украинской стороной», — резюмировал Боррель.

Ранее стало известно, что министры по европейским делам Франции, Польши и Германии инициируют создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в Европейском союзе для украинских военных.

В совместном заявлении сказано, что помощь Украинене не должна ограничиваться поставками оружия и боеприпасов.

Кстати, как писал Телеграф, что ВСУ не смогут также стремительно освобождать территории дальше, как она это сделала в Харьковской области. Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудником Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан.

«Следующие бои в этой войне, к сожалению, будут больше похожи на происходящие под Херсоном, чем на те, свидетелями которых мы были на Харьковщине, [будут] более медленными и кровавыми. Российские войска сконцентрированы на Донбассе и юге Боевики «ДНР»/»ЛНР» будут воевать на «своей» территории. А Путин публично заявил, что Донбасс и Крым являются приоритетными для его «специальной военной операции», — заявил Кевин Райан в интервью украинскому телеканалу ТСН.

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