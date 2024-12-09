В Еропарламенте призвали ЕС увеличить бюджет на оборону до 100 млрд евро. Что назвали "растущей угрозой"?

Опубликовано: 09.12.2024 15:22 , Обновлено: 28.01.2025

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс призвал ЕС значительно увеличить бюджет на оборону в следующей семилетней перспективе. По его словам, необходимая сумма составляет около 100 миллиардов евро. Если такое решение примут, это станет огромным скачком по сравнению с текущим бюджетом в 10 миллиардов.

Андрюс Кубилюс заявил, что столь значительное увеличение бюджета связано с “растущей угрозой со стороны России”. Депутат Европарламента, дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, подчеркнул, что Европейский союз “должен быть готов к возможности российской агрессии”. Он считает, что в случае победы Киева “агрессия Москвы против стран-членов ЕС может возрасти”, передало польское издание Money.

Модернизация европейской промышленности

По мнению Кубилюса, модернизация европейской оборонной промышленности после десятилетий послевоенной стагнации потребует “значительных финансовых затрат”. Он предупредил, что без дополнительных денег все оборонные планы ЕС останутся лишь “теоретическими”. При этом комиссар предложил несколько способов привлечения средств, в том числе — увеличение бюджета ЕС.

Несмотря на то, что окончательное решение по этому вопросу ему не принадлежит, Кубилюс добавил, что если бы его спросили, он бы без раздумий ответил: “Да, мы должны это сделать”. Кроме того, он подчеркнул, что “перед лицом кризиса необходимо искать способы обеспечить гибкость в расходовании денег на некоторые конкретные вопросы”. В этом контексте он упомянул новую инициативу ЕС — европейскую программу оборонной промышленности.

“Мы должны развивать нашу собственную промышленность”, — заявил комиссар, вместе с этим признав, что многие ключевые системы вооружения, такие как системы высокоточного удара большой дальности, к сожалению, “просто не производятся” в ЕС.

Половина триллиона евро на оборону?

По данным британской газеты Financial Times, на сегодняшний день высокопоставленные европейские чиновники сосредоточены на создании инструмента финансирования обороны, который будет основываться на выпуске облигаций. Планируется, что их обеспечат страны-участницы фонда, а не ЕС в целом. В отличие от предыдущих предложений , участие в фонде будет добровольным и открытым для стран, не входящих в ЕС.

По информации издания, модель финансирования уже набирает обороты среди ключевой группы стран-членов ЕС. Несмотря на то, что точная цель кредита ещё не согласована, участники переговоров, как утверждает Financial Times, заявили, что он составит более 500 миллиардов евро.

Кто “за”, а кто “против”?

Анонимные источники британской газеты заявили, что Нидерланды, Финляндия и Дания в основном поддерживают эту идею, в то время как позиция Германии “остаётся неопределённой”. По их словам, на сегодняшний день в ФРГ “очень продвинутые дискуссии”, однако ещё неясно, какое именно решение примет Берлин. Напомним, в феврале в Германии должны состояться парламентские выборы, от которых будет зависеть дальнейшая позиция по этому вопросу.

Решение о финансировании также обсуждалось с Великобританией, но, по словам европейских официальных лиц, Лондон также не принял окончательное решение по этому вопросу. В то же время польский заместитель министра финансов Павел Карбовик заявил, что “у Европы нет другого выбора”, кроме как увеличить инвестиции в оборону. “Мы должны быть в состоянии защитить себя на случай плохого исхода”, — подчеркнул он.

Ранее Telegraf.news писал, что миллиардер и ярый сторонник Дональда Трампа Илон Маск опубликовал в своём профиле Х данные, в которых, как он утверждает, отражены денежные выплаты на содержание Евросоюза в 2021 году. Предпринимателя удивил тот факт, что самой щедрой в этом плане является Германия, которая “несёт значительную часть расходов ЕС”.

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