В ЕК придумали, как побыстрее сделать Украину членом ЕС - Politico

Опубликовано: 20.10.2025 14:07 , Обновлено: 20.10.2025

В Европейской комиссии предложили изменить правила вступления в Евросоюз, сообщило издание Politico, ссылаясь на собственные дипломатические источники. Если поправки в эту процедуру одобрят все действующие страны - участницы ЕС, у Украины появится шанс на членство быстрее, чем ожидалось.

По данным Politico, которое сослалось на трёх европейских дипломатов и чиновника ЕС, знакомого с ходом обсуждений, предложение об изменении правил членства в ЕС пока находится на ранней стадии проработки. Идея заключается в том, чтобы не предоставлять новым участницам союза все права сразу, в частности, не давать им права вето в голосовании по самым важным вопросам, которые в настоящее время требуют единогласного решения всех стран-участниц.

По мнению инициаторов изменения правил расширения ЕС, это, в частности, сделает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана более сговорчивыми в вопросе потенциального членства Украины в ЕС. До сих пор именно Венгрия блокировала этот вопрос из-за опасений, что включение Киева в состав ЕС поставит под угрозу интересы безопасности всего альянса, а также может привести к нежелательной конкуренции на местных рынках.

За лишение права вето новых членов ЕС высказался, в частности, Антон Хофрайтер, председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии. Он предложил предоставлять новым членам это право лишь после того, как страна реализует ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики. По словам Хофрайтера, таким образом Союз обезопасит себя от ситуации, когда отдельные государства-члены ЕС “тормозят” важные реформ, пользуясь своим правом вето.

Новая инициатива позволит странам, которые в настоящее время находятся на пути к членству в ЕС, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства, но при этом не будет требоваться пересматривать основные договоры ЕС, что некоторые правительства считают нецелесообразным.

Ранее лидеры ЕС настаивали на необходимости подобной перестройки, прежде чем блок сможет принять новых членов, таких как Украина, однако попытки отменить право вето для действующих членов ЕС столкнулись с решительным сопротивлением не только со стороны Венгрии, но также Франции и Нидерландов.

План же присоединения новых членов без права голоса, по словам Хофрайтера, гарантировал бы ЕС возможность придерживаться своей политики даже в расширенном составе.

“Из обсуждений с представителями западнобалканских государств я получаю чёткие сигналы о том, что этот подход считается конструктивным и жизнеспособным, - заявил Хофрайтер.

Как отметило Politico, новая инициатива совпала по времени с растущим разочарованием в государствах-кандидатах из Восточной Европы и Западных Балкан, которые провели масштабные внутренние реформы, но так и не приблизились к членству спустя годы после подачи заявки. В случае Черногории переговоры о вступлении в ЕС начались ещё в 2012 году.

Президент Черногории Яков Милатович в интервью изданию заявил, что сейчас “самое время оживить этот процесс” и саму “идею ЕС как клуба, который, по его словам, всё ещё остаётся притягательным”.

О необходимости найти выход из тупиковой ситуации, в которую власти Венгрии поставили голосование по вопросу украинского членства в ЕС, заявил и вице-премьер Украины Тарас Качка.

“Ждать — не выход. Поэтому нам нужно найти решение здесь и сейчас. Это важно как для Украины, так и для Европейского Союза”, - заявил Качка.

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Венгрии подало в суд на Европейский союз, а точнее - на Европейский фонд мира (EPF). Изначально иск был подан в Суд ЕС, но затем был передан в Общий суд. Поводом для иска стало выделение Украине помощи в миллиарды евро за счёт процентов по замороженным российским активам.

Венгрия подала в суд на ЕС. Чего добивается?