От 2100 евро на семью. Туроператоры подсчитали, во сколько белорусам обойдётся отдых в Турции в 2024 году

Опубликовано: 23.01.2024 14:14 , Обновлено: 23.01.2024

Республиканский союз туроператоров Беларуси (РСТО) во вторник, 23 января, озвучил ориентировочные цены на семейный отдых в Турции в этом сезоне. Как показал анализ, цены на семейные туры в зависимости от типа размещения и категории отелей могут существенно колебаться и будут стартовать от 2100 евро.

Для анализа взяли данные по ценам на путёвки на Анталийское побережье, предоставленные туроператором “АэроБелСервис”, по самому популярному “семейному тарифу”, то есть рассчитанные на двух взрослых и одного ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. В итоговую цену тура включали стоимость авиабилетов, проживание в отеле в течение семи ночей, питание по системе “всё включено и выше”, а также стоимость трансфера и медицинской страховки.

В результате самые недорогие туры в Турцию на таких условиях, по расчётам туроператоров, обойдутся в 2100–2500 евро, одно, за такую цену можно рассчитывать лишь на четырёхзвёздочный отель и точно не в “высокий сезон”. С июня по сентябрь, то есть в самое популярное среди туристов время для отдыха в Турции, цены на такие семейные путёвки будут уже на 400-1000 евро дороже.

Вот ориентировочные цены на самые экономичные туры (отели категории 4−5*):

май — 2100–2500 евро;

июнь — 2400–2800 евро;

июль — 2400–3200 евро;

август — 2500–3400 евро;

сентябрь — 2300–3000 евро;

октябрь — 2200–2800 евро.

Цены на туры в отелях 5* с детской инфраструктурой и другими допуслугами:

май — 2100–2700 евро;

июнь — 2400–3200 евро;

июль — 2700–3300 евро;

август — 2500–3200 евро;

сентябрь — 2400–3000 евро;

октябрь — 2500–3000 евро.

Цены на туры с проживанием в премиумных отелях 5*/ Luxury:

май — от 2800 евро;

июнь — от 3500 евро;

июль — от 3500 евро;

август — от 3800 евро;

сентябрь — от 3400 евро;

октябрь — от 3000 евро.

Напомним, по данным Национального статистического комитета Беларуси по организованному туризму за 2022 год (данные за 2023 год Белстат пока не публиковал) страна за год потеряла сотни туристических организаций, а самих туристов, выезжающих с экскурсией за рубеж, за 2022 год стало меньше на 130,2 тысячи.

За год Беларусь лишилась 112 турфирм и 107 агроусадеб