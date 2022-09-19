В Донецке из-за обстрелов погибли, как минимум, 13 человек

Опубликовано: 19.09.2022 14:46 , Обновлено: 19.09.2022

19 сентября в Куйбышевском районе Донецка обстреляли площадь Бакинских Комиссаров. РФ и Украина обвинили в этом друг друга. Пророссийский мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что погибло 13 человек.

В социальных сетях появились фотографии и видео с лежащими на земле телами погибших и машинами скорой помощи. Мы не публикуем кадры из моральных соображений.

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — написал Кулемзин в своих соцсетях.

Число пострадавших уточняется.

Кроме того, позже Кулемзин заявил, что «в 14:24 из н. п. Первомайское снова был совершен удар по Кировскому району. Выпущено 3 снаряда калибром 152 мм. Очевидцы сообщают о прилетах на пр. Семашко».

В свою очередь в украинских СМИ и телеграм-каналах заявили, что в произошедшем виноваты российские военные, а «сейчас снова приедут пропагандисты делать сюжеты и обвинять Украину».

Ранее в «ДНР» заявляли, что «ВСУ начали обстрел Донецка из используемого НАТО вооружения».

Как писал Телеграф, в субботу ночью, 17 сентября, в центре Херсона раздались выстрелы, в том числе из крупнокалиберных пулеметов БТР. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Многие подумали даже, что это украинские военные уже зашли в украинский областной центр для освобождения. Однако назначенные российскими военными представители администрации заявили, что ВСУ ни при чем.

«Группа идиотов» — В России объяснили, кто и зачем стрелял в центре Херсона на выходных