"Группа идиотов" - В России объяснили, кто и зачем стрелял в центре Херсона на выходных
В субботу ночью, 17 сентября, в центре Херсона раздались выстрелы, в том числе из крупнокалиберных пулеметов БТР. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Многие подумали даже, что это украинские военные уже зашли в украинский областной центр для освобождения. Однако назначенные российскими военными представители администрации заявили, что ВСУ ни при чем.
По словам назначенного россиянами “замглавы Херсонской ВГА” Кирилла Стремоусова, перестрелку устроила “группа идиотов” с “минимальным оружием”, передает украинское издание “Страна.ua”.
В то же время в офисе Зеленского ещё на выходных заявили, что стрельба была результатом “внутренних разборок” российских военных.
“Масштабная стрельба в центре Херсона - еще одно проявление напряжения, нарастающего между ЧВК, зэками, “кадыровцами”, военными РФ и ФСБ. Количество “бытовых конфликтов” увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед побегом на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины”, - заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.