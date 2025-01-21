В деревянном отеле на курорте в Турции вспыхнул пожар — погибло 66 человек

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Опубликовано: 21.01.2025 20:28 , Обновлено: 21.01.2025

В ночь на вторник, 21 января, в 12-этажном деревянном отеле, расположенном в горнолыжном центре Kartalkaya в провинции Болу, вспыхнул пожар. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате ЧП погибло по меньшей мере 66 человек. Президент страны Реджеп Эрдоган объявил 22 января в стране днём траура.

Инцидент произошёл примерно в 300 километрах от Стамбула. Министр внутренних дел Турции сообщил, что пожар начался около 3:30 утра в ресторане отеля. На тот момент в деревянном здании находилось 234 гостя, двое из которых погибли, выпрыгнув в панике из окна.

По другим сообщениям, некоторые люди пытались спуститься из своих комнат, используя простыни и одеяла. Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что по крайней мере один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ещё 17 вскоре выписали из больницы, передал британский телеканал Sky News.

«Люди на верхних этажах кричали. Они спускали простыни… Некоторые пытались выпрыгнуть», — рассказал один из очевидцев.

Причина пожара пока не установлена, власти Турции ведут расследование. Известно, что полиция задержала двух администраторов гостиницы. По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, проверки пожарной безопасности проводились в отеле в 2021 и 2024 годах: тогда никаких нарушений не выявили.





















Ранее Telegraf.news писал, что в центре Нигерии перевернулся и взорвался бензовоз, который перевозил 60 тысяч литров бензина. В результате аварии погибли 86 человек.

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