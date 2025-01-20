Более 86 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

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Опубликовано: 20.01.2025 09:47 , Обновлено: 20.01.2025

В центре Нигерии перевернулся и взорвался бензовоз, который перевозил 60 000 литров бензина. В результате аварии погибли 86 человек.

Об этом сообщил Ибрагим Хуссейни, представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер.

“Мы похоронили 86 сожженных тел в период с 12:00 вчерашнего дня до 2:00 сегодняшнего дня”, — отметил он. По словам Хуссейни, потребовалось 14 часов, чтобы захоронить тела. В связи с отсутствием экскаваторов на месте инцидента, властям пришлось просить местных жителей вырыть братскую могилу вручную.

Хуссейни также сообщил, что еще 52 человека получили «серьёзные ожоги в результате взрыва».

По словам Кумара Цуквама, командующего местной службы безопасности дорожного движения, большое количество жертв ЧП объясняется тем, что после аварии очевидцы бросились собирать разлитое топливо, игнорирую все меры предосторожности.

Огонь начал быстро распространяться и успел охватить ещё один танкер, прежде чем пожарным удалось сбить пламя.

























Также rfi.fr сообщает, что цены на топливо в Нигерии выросли на 400% с тех пор, как президент Нигерии отменил многолетние субсидии.