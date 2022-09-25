В Дагестане силовики открыли огонь в воздух на митинге против мобилизации

🎥 Видео

Опубликовано: 25.09.2022 16:42 , Обновлено: 25.09.2022

В столице Дагестана, Махачкале, и сёлах люди собрались на митинги в знак протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Местные тг-каналы распространяют видео, где слышны автоматные очереди в воздух, чтобы разогнать собравшихся.

На другом видео видно, как участницы митинга пытались остановить машину силовиков с задержанными. Они кричат: “Нет войне”.

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В то же время, в различных каналах в соцсетях начали появляться призывы к жителям Дагестана “устроить майдан” в республике. Там призывают дагестанцев собираться на центральных площадях, устраивать палаточные городки и не расходиться.

https://twitter.com/El_espanola/status/1574028966926716930?s=20&t=X59mIvg01Cpnwq-QHsRqHA

https://twitter.com/TarmoJuntunen/status/1573981758328037379?s=20&t=X59mIvg01Cpnwq-QHsRqHA

Информационное Агентство APA сообщает, что в Республике Дагестан протестующие против мобилизации перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала

https://twitter.com/APA_News_Rus/status/1574021569181097985?s=20&t=X59mIvg01Cpnwq-QHsRqHA

Ранее Телеграф сообщил, что попавшие под частичную мобилизацию россияне поделились видео, на котором видно, какое оружие им выдают на складах.

Мобилизованные в России показали, какое оружие им выдают