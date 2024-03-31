В Дагестане РФ задержали трех человек, "планировавших теракты". У них нашли оружие и взрывное устройство

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Опубликовано: 31.03.2024 11:28 , Обновлено: 31.03.2024

Российский Национальный антитеррористический комитет (НАК) утром 31 марта сообщил о задержании в Дагестане трех человек, которые планировали "совершить преступления террористической направленности". Сообщение об этом ведомство разместило на своем официальном сайте.

По информации НАК, троих “бандитов” в ходе контртеррористической операции органы безопасности задержали в Махачкале и Каспийске (города в Дагестане). У задержанных, согласно данным комитета, нашли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Никто не пострадал, погибших также нет. Правоохранительные органы проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее НАК сообщил, что органы безопасности получили информацию о местонахождении “вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности”. Ночью 31 марта, по информации ведомства, спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ заблокировал их в квартирах жилых кварталов Махачкалы и Каспийска.

Региональное управление ФСБ ввело правовой режим контртеррористической операции, жителей прилегающих домов эвакуировали.

Напомним, вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», который расположен в Красногорске Московской области, произошел теракт. Вооруженные люди расстреливали людей и совершили поджог. По последним данным, погибло больше 140 человек, среди них есть и белорусы.

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