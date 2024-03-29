Умер ещё один белорус, пострадавший в теракте в Подмосковье

Опубликовано: 29.03.2024 11:45 , Обновлено: 29.03.2024

В пятницу, 29 марта, в Боткинской больнице скончался ещё один белорус, пострадавший во время теракта в "Крокус Сити Холл". Об этом сообщило Посольство Беларуси в России.

“С прискорбием сообщаем о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года”, — написало Посольство Беларуси в России в своём телеграм-канале

Погибший белорус находился в Боткинской больнице в Москве, где был подключён к аппарату ИВЛ. В посольстве сообщили, что окажут помощь по транспортировке его тела на родину.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о гибели ещё двух белорусов в результате теракта в Подмосковье. Среди них гражданин Беларуси Вадим Кулик 1981 года рождения и гражданка Беларуси 1978 года рождения.

По данным на 29 марта, в результате совершённого в московском ТЦ теракта погибло уже 143 человека.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что связанное с террористами ИГИЛ агентство Amaq опубликовало видео нападения в московском концертном зале, снятое одним из террористов. Таким образом экстремисты решили доказать, что именно они организовали нападение.

Террористы ИГИЛ подтвердили, что устроили теракт в «Крокус Сити Холл» в Москве