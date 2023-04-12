В ЦРУ рассказали, почему Россия становится колонией Китая

Опубликовано: 12.04.2023 08:50 , Обновлено: 12.04.2023

Россия рискует стать "экономической колонией" Китая, поскольку ее изоляция от Запада углубляется после вторжения на Украину, заявил во вторник директор ЦРУ Уильям Бернс.

“Россия становится все более зависимой от Китая и, в некоторых отношениях, рискует со временем превратиться в экономическую колонию Китая, зависящую от экспорта энергоресурсов и сырья”, - сказал Бернс на мероприятии в Университете Райса в Хьюстоне.

Также он ранее заявил, что Путин не хочет вести настоящие переговоры о мире с Украиной и все еще надеется захватить украинские территории.

Ранее в часовом интервью посол Китая в Европейском союзе Фу Цун сказал, что критики неверно истолковали отношения его страны с Россией, и предположил, что их дружба, возможно, не столь “безгранична”, как недавно заявляли лидеры Китая и России.

Китай отказался строить с Россией «антизападную» коалицию и призвал уважать территориальную целостность Украины — «Это очень важно»