Российский посол заявил об угрозе подрыва генконсульства РФ в Бресте

Опубликовано: 17.03.2024 11:12 , Обновлено: 17.03.2024

В воскресенье, 17 марта, поступило сообщение о взрывном устройстве в здании генконсульства России в Бресте. Об угрозе подрыва здания дипмиссии Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол России в Минске, сообщил российскому агентству Sputnik.

“Озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку… Есть угрозы по телефону, сообщения о заминировании”, - пояснил посол.

По словам Грызлова, сообщение о минировании оказалось ложным и никак не повлияло на ход голосования. На территории дипмиссии в Бресте расположен один из шести избирательных участков в Беларуси, где граждане России сегодня могут проголосовать на президентских выборах: по одному участку также сегодня открыто в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно. По словам дипломата, на всех участках “предприняты все необходимые меры безопасности”, в том числе - благодаря участию белорусских силовых структур.

По состоянию на утро 17 марта, как заявил Грызлов агентству Sputnik, уже проголосовало более 2,5 тысяч россиян.

Ранее Телеграф рассказал, что уже в субботу, 16 марта, российский Центризбирком сообщил о явке “свыше 50%” на выборах президента РФ. Не обошлось без попыток сорвать выборы, например, посредством поджогов на участках и акций с выливанием в урны для голосования зеленки.

Поджоги на участках и явка «свыше 50%». Что известно о выборах президента России?