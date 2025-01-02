В Черногории мужчина расстрелял посетителей кафе — погибло 12 человек, в том числе 2 детей

Опубликовано: 02.01.2025 15:35 , Обновлено: 02.01.2025

Вечером 1 января в черногорском городе Цетинье неизвестный устроил стрельбу по посетителям кафе. Прокурор Высшей государственной прокуратуры в Подгорице Андрияна Настич сообщила, что в результате ЧП погибло 12 человек, в том числе двое детей. В стране объявили трёхдневный траур.

По данным местного телеканала RTCG, в среду вечером неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в городе Цетинье. Полиция сообщила, что на людей напал 45-летний мужчина, который тут же скрылся с места преступления. Ранее его уже задерживали за незаконное хранение оружия.

Как утверждает RTCG, подозреваемого звали Ацо Мартинович. По данным правоохранителей, он поссорился в кафе с одним из своих родственников, после чего ушёл и вернулся с оружием. Мартинович начал стрелять по посетителям заведения, в результате чего убил несколько из них и продолжил стрельбу на улице.

По информации прокуратуры, в общей сложности убийства были совершены в пяти разных местах Цетинье. Преступник в том числе застрелил членов своей семьи и родственников владельца кафе, включая двух детей. Когда его задержали, он попытался покончить жизнь самоубийством и умер по пути в больницу.

«Данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — отметил глава МВД Черногории Данило Шаранович.

В свою очередь премьер-министр Милойко Спайич заявил, что в ходе заседания Совета национальной безопасности власти пообещали обсудить введение в стране полного запрета на владение оружием. Политик также признал, что в Черногории наблюдается острая нехватка полицейских.

Ранее Telegraf.news писал, что в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) произошёл теракт. В ночь на 1 января в толпу, которая праздновала наступление Нового года, врезался автомобиль. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять. В результате ЧП погибло 15 человек и 2 полицейских. Ещё около 30 были ранены.

В США террорист на грузовике врезался в толпу и начал стрелять — погибло 15 человек