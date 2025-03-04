В Чехии сообщили о приостановке подачи нефти по трубопроводу "Дружба"

Опубликовано: 04.03.2025 20:23 , Обновлено: 04.03.2025

Министр промышленности и торговли Чехии Лукас Влчек сообщил 4 марта, что страна перестала получать нефть по российскому нефтепроводу "Дружба". По информации издания České Noviny, в 2024 году доля поставок нефти по "Дружбе" в страну составила 42%.

По словам министра Влчека, угрозы нехватки нефти для внутренних нужд Чехии нет. Как [link href=“https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/do-ceska-opet-prestala-tect-ropa-z-ruskeho-ropovodu-druzba/2642374” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] České Noviny, государственный оператор чешского участка трубопровода “Дружба” Mero 4 марта завершил последние стресс-тесты расширенного нефтепровода TAL. По данным компании, испытания подтвердили, что этот трубопровод технически готов к увеличению поставок нефти.

Итальянский нефтепровод TAL сейчас является единственным источником импорта нефти в Чехию. По словам пресс-секретаря Mero Барборы Пуцова, сейчас поставки на чешские нефтеперерабатывающие заводы продолжаются без “существенных ограничений”.

По словам министра промышленности и торговли Влчека, если поставки по «Дружбе» не восстановят, Чехия может полностью перейти на поставки по нефтепроводу TAL.

К слову, в декабре 2024-го в Чехии также сообщали о приостановке подачи нефти по российскому нефтепроводу “Дружба”. Но тогда она возобновилась через пару дней. Причина остановки подачи нефти в этот раз неизвестна.

В России эту информацию Чехии пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, решили с 1 апреля отказаться от ограничений на увеличение добычи нефти, действовавшие последние три года. Впервые с 2022 года группа объявила о постепенном увеличении объемов добычи на 138 тыс. баррелей в день.

Страны ОПЕК+ впервые за три года решили увеличить добычу нефти