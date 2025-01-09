В Чаде вооружённые боевики напали на президентский дворец. Для отражения атаки привлекли танки

Опубликовано: 09.01.2025 11:27 , Обновлено: 09.01.2025

В столице Чада Нджамене произошло вооружённое нападение на президентский дворец. Как сообщил AFP, ссылаясь на источники в службах безопасности, вооружённые люди проникли на территорию президентского комплекса. По данным Al Arabiya, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Позднее официальный представитель правительства и министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла сообщил, что в результате перестрелки погибли 19 человек, в том числе 18 нападавших и один сотрудник служб безопасности. Шесть нападавших были ранены, а среди защитников дворца трое ранены, один из них тяжело.

По сообщениям корреспондентов, в Нджамене слышали стрельбу. На улицах, ведущих к президентской резиденции, заметили танки.

По информации Al Arabiya, нападение совершили боевики группировки «Боко Харам», которые ранее уже атаковали правительственные объекты.

[info_b]«Боко Харам» — это нигерийская исламистская группировка, основанная в 2002 году с целью создания в Нигерии исламского государства. Связана с «Аль-Каидой». В первые годы существования она совершала нападения в основном в Нигерии, но затем атаки распространились на Камерун, Нигер, Чад. Ответственна за крупные теракты в регионе, в том числе нападения на школы и спасателей.[/info_b]

Президент Чада Махамат Идрис Деби во время нападения находился во дворце, [link href=“https://english.alarabiya.net/News/world/2025/01/09/gunfire-heard-near-the-presidency-of-chad-s-capital-military-vehicles-seen-” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] телеканал Al Arabiya. Сейчас, по данным властей, ситуация в столице находится под контролем.

В Чаде 29 декабря прошли парламентские выборы — первые за 13 лет. Ожидалось, что они станут шагом к прекращению переходного периода в стране. Он длится с 2021 года, когда власть захватил Махамат Идрис Деби, сын погибшего в бою с повстанцами президента Идриса Деби. В феврале прошлого года военные пытались напасть на президентский дворец.

Махамат Идрис Деби был избран главой государства на выборах в мае 2024-го, набрав 61% голосов. Второе место было у оппозиционного лидера Суссеса Масры из партии «Трансформаторы» (18,54%).

Оппозиция призывала бойкотировать выборы в парламент, так как их результаты могли быть сфальсифицированы. Тогда же проходили и местные выборы. Предварительные результаты выборов будут опубликованы к 15 января.

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