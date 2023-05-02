В Брянской области России снова подорвали поезд

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Опубликовано: 02.05.2023 20:54 , Обновлено: 02.05.2023

Российские источники сообщили, что в России в Брянской области снова подорвали железную дорогу. Некоторые ТГ-каналы показали фото с места происшествия и сообщили о сразу трёх взрывах.

По данным “Базы”, три взрыва произошли на ж/д путях недалеко от станции Снежетская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска на Карачев. В результате взрыва опрокинулись 8 вагонов. Всего в поезде было 70 вагонов.

Место происшествия на карте

Обновлено Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил: "В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте".

[obnovleno_b]В пресс-службе РЖД сообщили, что целых 20 вагонов грузового состава сошли с путей в Брянской области из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено», - говорится в сообщении Российской железной дороги[/obnovleno_b].

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Ране Телеграф сообщил, что Белорусская железная дорога не поменяла график следования поездов через российскую Брянскую область после подрыва там грузового состава.

Идут на курорты. В БелЖД рассказали, будут ли отменять поезда через Брянскую область после подрыва