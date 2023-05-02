Идут на курорты. В БелЖД рассказали, будут ли отменять поезда через Брянскую область после подрыва

Опубликовано: 02.05.2023 18:39 , Обновлено: 02.05.2023

Белорусская железная дорога не поменяла график следования поездов через российскую Брянскую область после подрыв там грузового состава.

Через этот российский регион из Беларуси следуют поезда на южные курорты РФ. “Обо всех изменениях мы сообщаем на своем сайте. Таких сообщений не было”, – заявили в пресс-центре Белорусской железной дороги, передает российское агентство “Спутник”.

Тем временем для белорусских любителей экстремального отдыха в России ещё в 2022 году придумали другое развлечение. Там пообещали, что хотят прицеплять к поезду Москва-Симферополь вагон, который будет следовать из Минска на полуостров, подвергающийся постоянным атакам воздушных и морских беспилотников.

И хотя состав будет идти по другой ветке - через Смоленск - ему придется преодолеть водную преграду по Крымскому мосту, который осенью взорвали украинцы.

Однако спустя год никакие вагоны так и не поехали из Минска в Крым. В назначенной Россией администрации полуострова сослались на низкий спрос среди белорусов.

“Нам неоднократно подтверждали готовность новые вагоны поставить к поездам, которые идут в российские города: Москву, Воронеж. Если есть желающие ехать в Крым, то соответственно это будут вагоны, которые перецепляются на поезд, идущий в Крым”, – заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

“Через месяц запустится поезд Симферополь-Смоленск, один из вариантов - прицепной вагон из Минска к этому поезду, второй вариант – прямой поезд. Но все зависит от экономической целесообразности. Вопрос чисто экономический”, – заявил другой российский чиновник.