Нужны "охотники на монстров". В Британии начали готовиться к новым поискам Лохнесского чудовища

Опубликовано: 07.08.2023 09:33 , Обновлено: 07.08.2023

Сотрудники Лох-Несского центра и группа независимых исследователей Loch Ness Exploration (LNE) решили разыскать Лохнесское чудовище. Для этого уже готовят экспедицию, сообщили британские СМИ.

«Мы хранители этой уникальной истории, и, помимо того, что мы инвестируем в создание незабываемых впечатлений для посетителей, мы стремимся помочь продолжить поиски и раскрыть тайны, которые таятся под водами знаменитого озера», — сказал генеральный менеджер Лох-Несского центра Пол Никсон.

Поиски должны начаться 26-27 августа. Сейчас центр ищет «новое поколение охотников за монстрами», которое должно помочь раскрыть загадку чудовища.

По данным специалистов, на сегодня зарегистрировано более 1140 официальных наблюдений за неуловимым монстром.

Теперь исследователи планируют задействовать геодезическое оборудование, ранее не использованное на озере. Речь идет о дронах, считывающих тепловые изображения воды из воздуха с помощью инфракрасных камер. Ожидается, что наблюдение за теплом сверху может помочь разгадать тайну озера.

Кроме того, исследователи хотят использовать гидрофон для обнаружения акустических сигналов под водой.

На фото изображена темная фигура, которую некоторые люди называют чудовищем Лох-Несс в Шотландии. Позже ее признали розыгрышем.

Сейчас работники Центра ищут добровольцев, которые смогут следить за мониторами, а также любыми другими непонятными движениями в выходные дни.

Исследователи надеются, что новые технологии предоставят больше возможностей для поиска Несси и разгадки этой тайны.

“В последний раз масштабные поиски мифического монстра проводились в 1972 году”, - напомнили СМИ.

К слову, международная команда исследователей более года изучала образцы ДНК в озере Лох-Несс и не нашла доказательств того, что чудовище когда-либо жило в водоеме.

[info_b]Лох-Несское чудовище — животное или группа животных, предположительно населяющие шотландское озеро Лох-Несс в Великобритании. Большинство ученых находят текущую доказательную базу существования животного неубедительной. Чаще всего заявления людей о встрече с Несси являются либо обманом, либо наблюдением известного животного или явления. Однако по всему миру очень много людей верит в существование данного животного. Самые популярные теории, пытающиеся объяснить природу предполагаемого животного, определяют его как разновидность плезиозавра, тюленя, угря или осетра.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что британские исследователи из Университета Бата назвали существование знаменитого чудовища из шотландского озера Лох-Несс «правдоподобным» после проведения раскопок.

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