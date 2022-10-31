Лулу да Силва в третий раз за 19 лет выбрали президентом Бразилии

Опубликовано: 31.10.2022 08:36 , Обновлено: 31.10.2022

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны. Об этом 30 октября сообщила газета The Guardian.

Всего подсчитали 99,01% голосов. За Лула да Силва проголосовали 50,84% бразильцев. Это более 59,7 млн человек.

При этом, за действующего президента Жаира Болсонару отдали голоса 49,16% людей — около 57,8 млн избирателей.

То есть, Лула да Силва опередил Болсонару почти на 2 млн голосов.

Кстати, сначала, до обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал. Но Лула да Силва сократил отставание за счет голосов, поданных за него в северо-восточных штатах.

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Луис Инасиу Лула да Силва — бразильский государственный деятель и политик, 35-й (2003—2010) и 39-й президент Бразилии. Он дважды победил на выборах президента после трех неудачных попыток в 1989, 1994 и 1998 году.

Кстати, его больше знают по прозвищу «Лула», которое является уменьшительной формой от имени Луис. Он официально добавил себе это имя, чтобы иметь возможность участвовать под ним в выборах.

Лула да Силва — соучредитель и почетный председатель социалистической Партии трудящихся. В 2010 году журнал «Тайм» назвал Лулу «самым влиятельным человеком мира».

12 июля 2017 года, по делу о коррупции и отмывании денег, его приговорили к 9,5 годам тюрьмы. В ноябре 2019 года вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

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