В Белом доме уточнили, что не запрещали Украине бить по России - "Мы их уважаем"

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Опубликовано: 07.12.2022 20:58 , Обновлено: 07.12.2022

Чиновникам из Белого дома и Пентагона снова пришлось уточнять, как власти США относятся к ударам ВСУ по российской территории. Советник Белого дома по национальной безопасности, представитель Пентагона контрадмирал Джон Кирби, сказал, что США ясно дали понять Украине о своей "обеспокоенности" по поводу любой эскалации. А потом напомнил про один нюанс.

Комментарии Кирби журналистам сегодня прозвучали после того, как Киев, по-видимому, нанес упреждающий удар по бомбардировщикам на двух российских авиабазах вдали от линии фронта. Кирби сказал, что США руководствуются принципом суверенитета, и “в отличие от русских, мы уважаем украинский суверенитет”. Таким образом он напомнил, что окончательные решения в войне принимают власти Украины.

США вели переговоры с Украиной об ответственности систем вооружений, “но, в конце концов, это украинские решения, которые они должны принять сами”, - уточнил советник Белого дома.

“Когда мы даем им систему вооружения, она становится их. Где они ее используют, как используют, сколько боеприпасов используют для этой системы, это украинские решения, и мы это уважаем”, - рассказал Кирби.

Напомним, что недавно во время пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами в Вашингтоне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США “не поощряли и не позволяли” Украине наносить удары в тылу у России. Остин, однако, заявил, что США не мешают Украине развивать свой собственный ударный потенциал большой дальности.

Ранее Телеграф сообщил, что атаки дронов на военные аэродромы в глубине российской территории в декабре показали, что Украина имеет возможность точных и дальних ударов. Американское издание The Financial Times, сообщило со ссылкой на источники в Киеве, что угроза есть даже для объектов в Сибири.

Украина теперь может ударить даже по российской Сибири — FT