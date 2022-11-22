В России показали, как строят «засечную черту» на границе с Украиной

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Опубликовано: 22.11.2022 11:33 , Обновлено: 22.11.2022

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков 22 ноября опубликовал в телеграм-канале фотографии строительства «засечной черты».

«Засечная черта» — это линии оборонных рубежей на границе с Украиной.

Гладков заявлял, что не может раскрывать подробности по оборудованию приграничья. Он утверждает, что работы начались еще в апреле и сейчас «выполняются в большом объеме».

Новость Телеграф

Ранее он рассказывал, что Белгородская засечная черта (по аналогии с оборонительной линией XVII века) формируется из-за напряженной обстановки в регионе, в частности, многочисленных обстрелов.

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Напомним, в конце октября глава Белгородской области заявил о строительстве защитных сооружений в приграничных районах. Он выложил фото, на которых были видны бетонные тетраэдры, установленные вдоль проселочных дорог.

Ранее Телеграф писал, что в середине октября в городе Шебекино Белгородской области обстреляли электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он обвинил в произошедшем Вооруженные силы Украины. По его словам, из-за высокоточного удара никто не пострадал, но две тысячи россиян остались без света.

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Белгородской области — Гладков