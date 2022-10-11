ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Белгородской области — Гладков

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Опубликовано: 11.10.2022 17:01 , Обновлено: 11.10.2022

В городе Шебекино Белгородской области обстреляли электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он обвинил в произошедшем Вооруженные силы Украины. По его словам, из-за высокоточного удара никто не пострадал, но две тысячи россиян остались без света.

«Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей», – написал он в своем телеграм-канале.

Тем временем в соцсетях появились фото и видео пожара, который возник в следствии попадания снаряда.

https://twitter.com/evg__10/status/1579832052144566274

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Украинские военные не комментируют заявления. А в украинских тг-каналах случившееся назвали «кармой».

Ранее в России призвали уничтожить всю инфраструктуру в Украине.

«Нужно долбить постоянно. Каждый день в течение 2-5 недель, пока все ТЭЦ, ГЭС, тяговые подстанции — вся эта инфраструктура не будет выведена из строя. Вот тогда Украина опустится в холод и мрак, и украинская армия превратится в толпу вооруженных людей с кусками железа», — заявил Богдан Безпалько в эфире российского ТВ.

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