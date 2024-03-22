В Белгороде во время утреннего обстрела загорелось несколько автомобилей

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Опубликовано: 22.03.2024 09:53 , Обновлено: 22.03.2024

Сегодня утром, 22 марта, вооружённые силы Украины нанесли удар по российскому Белгороду. В результате обстрела один из снарядов попал во двор многоэтажного дома, где загорелось несколько автомобилей. Кроме того, есть жертвы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что, по предварительной информации, есть несколько пострадавших. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ разбиты стёкла в 31 квартире, одном частном доме и 4 учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели.

Гладков дополнил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвал спуститься в укрытие.

Также, по информации губернатора, во время обстрела погибла женщина, которая выгуливала собаку. Снаряд разорвался рядом с ней – от полученных ран россиянка скончалась на месте.

“К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…” — написал российский политик.

Ранее Телеграф писал, что с начала военных действий в Украине российский Черноморский флот потерял 14 боевых кораблей. Однако теперь военные РФ стали наносить ответные удары, используя для этих целей беспилотники.

Российские беспилотники-камикадзе «начали охоту» на украинские корабли — BILD