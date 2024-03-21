Российские беспилотники-камикадзе "начали охоту" на украинские корабли — BILD

Опубликовано: 21.03.2024 16:16 , Обновлено: 21.03.2024

С начала военных действий в Украине российский Черноморский флот потерял 14 боевых кораблей. Однако теперь военные РФ стали наносить ответные удары, используя для этих целей беспилотники. Об этом сообщило немецкое издание BILD.

По информации BILD, в марте военные силы России повредили два украинских патрульных катера и десантный корабль. Для каждого из трёх ударов они использовали беспилотники-камикадзе «Ланцет», которые наносят слабые повреждения выше ватерлинии. Именно поэтому ни один из пострадавших украинских кораблей не утонул.

Российские атаки происходили не в открытом море, а в дельте реки Южный Буг неподалёку от украинского Николаева, передало издание. Этот район находится примерно в 40-50 километрах от фронта, в пределах максимальной дальности полёта российских беспилотников.

Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке отметил, что российские успехи носят символический характер. Пострадавшие от атак украинские корабли развернулись для патрулирования в Николаевской области и не предпринимали никаких наступательных функций.

Ранее Телеграф писал, что в России сообщили об атаках Энгельса в Саратовской области, предположительно, украинскими беспилотниками. Информацию подтвердили губернатор региона Роман Бусаргин и Минобороны РФ.

Беспилотники впервые с 2022 года атаковали российский Энгельс. Там находится авиабаза ВКС РФ