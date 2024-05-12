В Белгороде из-за взрыва и обрушения жилого дома погибло уже 9 человек. Какие версии произошедшего?

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Опубликовано: 12.05.2024 20:08 , Обновлено: 12.05.2024

В воскресенье, 12 мая, в российском Белгороде произошёл взрыв многоквартирного дома, из-за которого по состоянию на вечер погибло уже 9 человек и ещё более 20 было ранено. Местный губернатор обвинил в произошедшем ВСУ, однако в Украине рассматривают другие версии произошедшего.

“Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж”, -сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

В результате обрушения дома погибло уже 9 человек и пострадало более 20 человек, в том числе несколько детей. Во время работы служб спасения на месте произошёл обвал крыши здания, в результате чего также пострадало несколько спасателей. По состоянию на 19.00 на месте продолжаются работы по разбору завалов.

По данным оперативных служб, в результате взрыва повреждения получила почти весь дом. Место обрушения пришлось на арку дома высотой в два этажа. Обрушилось 16 квартир.

Днём Минобороны России обвинило ВСУ в “террористической атаке по жилым кварталам Белгорода”. По данным российского ведомства, атаки были совершены с применением тактического ракетного комплекса “Точка-У”, РСЗО “Ольха” и RM-70 “Вампир”.

Следственным комитетом РФ “по факту обстрела Белгорода” было возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Как на обвинения отреагировали в Украине?

Официально украинская сторона произошедшее не прокомментировала.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что на имеющихся видео со взрывом дома не видно попадания ракеты, что, по его мнению, говорит о том, что “дом взорвали”.

“Дом в Белгороде похоже взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности. Вполне похоже на провокацию России, или информационную провокацию по раздуванию ситуации, для оправдания дальнейших ударов по жилых домах украинских городов”, - заявил глава СНБО.

Ранее Telegraf.news писал о том, что США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Это уже третий транш с тех пор, как власти Америки одобрили дополнительное финансирование Киева в конце апреля, сообщило международное информагентство Associated Press.

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