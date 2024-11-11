В Беларуси — до 600 рублей и лишение прав. Сколько за превышение скорости платят в Польше, Литве и России?

Опубликовано: 11.11.2024 16:54 , Обновлено: 11.11.2024

В Беларуси, как и в других странах, наказание за превышение скорости напрямую зависит от того, на сколько её превысили. После того, как камера контроля зафиксирует нарушение, белорусов ждут так называемые "письма счастья" со штрафами. Мы посмотрели, сколько за данный проступок приходится платить в соседних странах — Польше, Литве, Латвии и России.

Согласно ст. 18.12 КоАП РБ, на сегодняшний день в Беларуси действуют следующие штрафы:

от 10 до 20 км/ч — до 1 БВ (40 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 БВ (от 40 до 120 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 БВ (от 120 до 400 рублей);

более чем на 40 км/ч — от 8 до 12 БВ (от 320 до 480 рублей).

[info_b]Если водитель повторно в течение года превысил скорость более чем на 20 км/ч, штраф вырастет в разы — от 5 до 15 БВ (то есть до 600 рублей). В этом случае нарушителя также могут лишить прав на срок до одного года.[/info_b]

Какие штрафы грозят соседям?

Польша

до 10 км/ч — 50 злотых (около 41 белорусского рубля);

от 11 до 15 км/ч — 100 злотых (около 82 белорусских рублей);

от 16 до 20 км/ч — 200 злотых (около 164 белорусских рублей);

от 21 до 25 км/ч — 300 злотых (около 246 белорусских рублей);

от 26 до 30 км/ч — 400 злотых (около 328 белорусских рублей);

от 31 до 40 км/ч — 800 злотых (около 656 белорусских рублей);

от 41 до 50 км/ч — 1000 злотых (около 820 белорусских рублей);

от 51 до 60 км/ч — 1500 злотых (около 1230 белорусских рублей);

от 61 до 70 км/ч — 2000 злотых (около 1640 белорусских рублей);

более чем на 71 км/ч — 2500 злотых (около 2050 белорусских рублей);

[info_b] Превышение скорости в насёленных пунктах Польши минимум на 51 км/ч может и вовсе привести к лишению водительских прав, передало издание Moto.pl. [/info_b]

Литва

до 10 км/ч для всех транспортных средств – предупреждение;

от 11 до 20 км/ч – от 12 до 30 евро (от 43 до 107 белорусских рублей);

от 21 до 30 км/ч – от 30 до 90 евро (от 107 до 322 белорусских рублей);

от 31 до 40 км/ч – от 120 до 170 евро (от 430 до 608 белорусских рублей);

от 41 до 50 км/ч – от 170 до 230 евро (от 608 до 823 белорусских рублей);

более чем на 50 км/ч — от 450 до 550 евро (от 1611 до 1979 белорусских рублей) + лишение прав на срок от 1 до 6 месяцев.

Кроме того, за превышение скорости мотоциклистами, маршрутчиками или водителями автобусов, водителями фур и теми, кто недавно сдал на права, грозит ещё большая ответственность, передало литовское издание Еket.lt. Речь идёт о:

превышении от 31 до 40 км/ч — штраф от 120 до 170 евро и лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев;

превышении от 41 до 50 км/ч — штраф от 170 до 230 евро и лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев;

превышении более чем на 50 км/ч – штраф от 450 до 550 евро и лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев.

[info_b]Для водителей без прав, которые нарушили скоростной режим более чем на 50 км/ч, в Литве предусмотрен штраф в размере 450-700 евро (от 1611 до 2506 белорусских рублей).[/info_b]

Латвия

от 11 до 20 км/ч — 20-40 евро (от 71 до 143 белорусских рублей);

от 21 до 30 км/ч — 40-90 евро (от 143 до 322 белорусских рублей);

от 31 до 40 км/ч — 80-160 евро (от 286 до 573 белорусских рублей);

от 41 до 50 км/ч — 160-230 евро (от 573 до 823 белорусских рублей);

более 50 км/ч — 240-680 евро (от 860 до 2435 белорусских рублей).

Россия

до 20 км/ч — предупреждение;

от 21 до 40 км/ч — 500 рублей (около 17 белорусских рублей);

от 41 до 60 км/ч — 1000–1500 рублей (от 34 до 51 белорусских рублей);

от 61 до 80 км/ч — 2000-2500 рублей (от 68 до 85 белорусских рублей) или лишение прав на срок до 6 месяцев;

более чем на 80 км/ч — 5000 рублей (около 170 белорусских рублей) или лишение прав на полгода.

К слову, удостоверение заберут, если водитель превысил скорость на 60 километров и более — только, если нарушение определил инспектор ГИБДД. Если водителя “поймала” дорожная камера, лишения не будет — назначат только штраф, сообщил российский Интернет-портал Bip.ru.

Ранее Telegraf.news писал, что cтоличная Госавтоинспекция объявила о запуске камер, фиксирующих среднюю скорость движения транспорта, на ещё одном участке дорог на подъезде к Минску. Новые камеры, которые, как сообщали ранее, должны фиксировать и наличие действующего техосмотра, заработали с 14:00 30 октября.

Будут проверять, есть ли техосмотр? ГАИ запустила камеры средней скорости ещё на одном участке на подъезде к Минску