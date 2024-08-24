В Беларусь привезли 115 российских военнопленных, которых Украина обменяла на своих солдат - Минобороны РФ

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Опубликовано: 24.08.2024 14:48 , Обновлено: 24.08.2024

В субботу, 24 августа, Российская федерация и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) произвели обмен 115 военнопленными. Освобождённых солдат России приняли в Беларуси, сообщили в Минобороны РФ.

О намерении двух стран произвести обмен пленными солдатами при посредничестве ОАЭ ранее сообщало издание Reuters. Теперь информацию подтвердило Минобороны России.

По данным российского ведомства 115 человек, попавших в плен в курском направлении, поменяли на 115 солдат ВСУ.

“В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками”, - сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

Там подчеркнули, что все освобождённые будут возвращены в Российскую Федерацию, где продолжат проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.

Это седьмой обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ и первый с тех пор, как Украина начала наступление на территории России в августе.

Ранее Telegraf.news писал о том, что вооруженные силы Украины в результате наступление на реке Сейм Глушковского района Курской области могли взять в плен около 2-3 тысяч российских солдат. Об этом заявлял аналитик Bild Юлиан Репке. А что говорили в России?

Два «фатальных» варианта. ВСУ почти закрыли котел для 3 тыс. российских военных в Курской области?