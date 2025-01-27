В Балтийском море снова повредили кабель связи

Опубликовано: 27.01.2025 09:12 , Обновлено: 27.01.2025

В Балтийском море вновь зафиксировали повреждение кабеля связи. На этот раз был повреждён подводный оптический кабель, принадлежащий Латвийскому государственному радио и телецентру (LVRTC). По данным центра, неисправность обнаружили утром 26 января на участке Вентспилс–Готланд.

Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбой передачи данных на участке кабеля связи Вентспилс-Готланд. Как заявила представитель LVRTC Винета Спругайне, “есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и повреждение вызвано внешним воздействием”. Оценка ущерба станет возможной лишь после начала ремонтных работ, поскольку кабель проложен на глубине свыше 50 метров, сообщило издание lrt.lt.

Центр продолжил предоставлять услуги по другим путям передачи данных.

Реакция Латвии и Швеции

Премьер-министр Латвии Эвика Силина провела экстренное совещание с участием министров и профильных служб. О повреждении также сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который находится в постоянном контакте с латвийской стороной.

Латвийские ВМС проанализировали движение судов в районе повреждения и направили для проверки патрульный катер. Было установлено, что одно из судов, Michalis San под мальтийским флагом, двигалось в направлении России. Проверка показала отсутствие повреждений якоря и подозрительных действий на борту.

Вечером 26 января Швеция заявила, что задержала судно, подозреваемое в повреждении оптического кабеля. Шведская прокуратура начала расследование, назвав случившееся «диверсией при отягчающих обстоятельствах», сообщил портал lrt.lt.

Центр морских операций проанализировал движение судов в районе прорыва кабеля и выявил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии. Союзники по НАТО, в том числе Швеция, также были проинформированы об инциденте от вооруженных сил.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку странам Балтийского региона, подчеркнув важность укрепления безопасности критической инфраструктуры. В рамках миссии НАТО по наблюдению в регионе усилены патрулирование и мониторинг подводной инфраструктуры.

За последние месяцы в Балтийском море произошло несколько повреждений подводных кабелей. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и министр национальной обороны Довиле Шакалене, по словам издания, связали их с возможной “гибридной войной”. По мнению экспертов, участившиеся инциденты требуют срочных решений на уровне ЕС и пересмотра правил судоходства в регионе.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что разведслужбы не нашли признаков причастности РФ к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, которые произошли в конце прошлого года. По их заключению, инциденты были, вероятнее всего, результатом случайных морских происшествий. Такие выводы озвучили источники в американских и европейских разведслужбах американского издания The Washington Post.

Есть контрдоказательства? Разведслужбы не нашли признаков причастности РФ к повреждению подводных кабелей в Балтийском море — WP