В Байконуре раскрыли банду из 18 грабителей

Опубликовано: 04.01.2023 13:16 , Обновлено: 04.01.2023

В казахстанском городе Байконур задержали 18 членов опасной организованной преступной группировки (ОПГ). Их обвиняют в вымогательствах, вооруженном разбое и кражах, сообщили в Комитете нацбезопасности Казахстана (КНБ).

Операцию проводили казахские и российские спецслужбы 3 января. Они задержали 18 человек.

В КНБ заявили, что члены ОПГ долгое время «негативно влияли на криминогенную ситуацию» в Байконуре и «отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

Ранее Телеграф писал, что в Германии заявили о попытке государственного переворота. Группа людей хотела штурмом взять бундестаг. Также они планировали убить канцлера страны Олафа Шольца. Кроме того — создать вооруженные подразделения для «арестов и казней». В число заговорщиков входили военные, а также гражданка России.