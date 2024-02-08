В Азербайджане Алиева переизбрали на пятый президентский срок. Сколько голосов набрал?

Опубликовано: 08.02.2024 09:59 , Обновлено: 08.02.2024

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, на президентских выборах, которые прошли в стране 7 февраля, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Таким образом, после того, как будут официально объявлены окончательные результаты выборов, для Алиева начнётся его пятый президентский срок.

По данным местного издания Trend, после обработки 93,35% бюллетеней председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что за Ильхама Алиева свои голоса отдали 92,05% избирателей.

Остальные претенденты на президентский пост набрали следующее количество голосов:

Захид Орудж - 2,19%,

Фазиль Мустафа - 2%,

Гудрат Гасангулиев - 1,76%,

Рази Нуруллаев - 0,8%,

Эльшад Мусаев - 0,67%,

Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По данным ЦИК, явка на выборах составила порядка 77%. Впервые на президентских выборах смогли проголосовать и жители Нагорного Карабаха, который с сентября 2023 года официально считается территорией, подконтрольной Баку (теперь она получила название Карабахского экономического района Азербайджанской Республики).

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Отметим, что официальные данные ЦИК практически совпали с результатами экзит-пола американской организации Oracle Advisory Group. Её представитель Георге Бирнбаум заявил, что, по их данным, за Алиева отдали голоса 93,9% избирателей, сообщило агентство Anadolu.

До этого Алиев уже четыре раза побеждал на президентских выборах - в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах, и всякий раз - с разгромным отрывом от других кандидатов. Нынешние выборы прошли досрочно, из-за чего представители оппозиции отказались в них участвовать, заявив, что провести агитационную кампанию и собрать необходимые для выдвижения кандидата 40 тысяч подписей всего за месяц было “нереально”.