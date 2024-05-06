МИД России пригрозил ударами по объектам Великобритании

Опубликовано: 06.05.2024 18:53 , Обновлено: 04.07.2024

В Министерстве иностранных дел России сообщили: если на объекты РФ полетят британские ракеты от ВСУ, российская армия предпримет ответный удар по военным объектам Великобритании. Об этом власти РФ заявили британскому послу в Москве Найджелу Кейси.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал Украине 3,74 миллиарда долларов военной помощи. Также политик добавил, что Лондон не возражает против использования оружия внутри России, сообщило информагентство Reuters.

“Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, мы вполне можем понять, почему Украина чувствует необходимость защищаться”, — сказал Кэмерон во время визита в Киев.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это “прямая эскалация напряжённости вокруг украинского конфликта”, которая “потенциально может представлять угрозу европейской безопасности”.

Кроме того, в ответ на заявление Кэмерона МИД РФ вызвало британского посла в Москве Найджела Кейси, которому “был выражен решительный протест”.

“Найджел Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами”, — подчеркнули в МИД России.

Также в российском ведомстве сообщили, что слова Кэмерона “прямо противоречат ранее звучавшим заверениям британской стороны” при передаче Украине крылатых ракет большой дальности, что они “ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны России анонсировало проведение “в ближайшее время” учения по отработке подготовки и применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с чем связано это решение.

«В ответ на угрозы западных официальных лиц» — Минобороны России анонсировало учение по применению тактического ядерного оружия