В Австралии закрыли пляжи из-за "таинственных чёрных шаров", которые выбросило на сушу

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Опубликовано: 16.10.2024 13:41 , Обновлено: 16.10.2024

Власти Австралии закрыли два пляжа из-за "таинственных чёрных шаров", которые выбросило на побережье. Туристов и местных жителей предупредили, чтобы те не подходили к незнакомым объектам, а специалисты тут же принялись выяснять природу столь необычного явления.

Первоначально эксперты предположили, что это могут быть “смоляные шарики”, которые образуются при контакте нефти с мусором и водой. Обычно такое происходит в результате её разливов или просачивания. В поддержку этой версии в среду утром патрульные катера муниципалитета заметили в море предполагаемое нефтяное пятно. Однако с уверенностью сказать, что это были “смоляные шарики”, власти пока не берутся.

Между тем портовое управление Нового Южного Уэльса заявило, что сообщений о разливах нефти не поступало, несмотря на то, что все суда обязаны сообщать об этом в соответствующие органы, включая Австралийское управление по безопасности на море, Транспорт Нового Южного Уэльса и Управление портов, передала британская газета The Guardian.

Руководитель нефтегазовой компании Австралийского общества охраны морской среды Луиза Моррис заявила, что “если это нефть, то у нас проблемы”. По её словам, в случае если опасения подтвердятся, морской флоре и фауне “будет нанесён огромный ущерб”.

“Мелкие животные, живущие на дне океана, которые поглощают отложения, начнут их проглатывать. Мы наблюдаем за птицами и другими животными, которые покрываются нефтью (на поверхности воды. — Прим. Ред.). Это влияет на их способность летать, питаться и плавать”, — отметила специалист.

Ранее Telegraf.news писал, что австралийские исследователи нашли череп гигантского гуся, жившего на болотах Австралии около 50 тысячи лет назад, и, наконец, смогли установить, как выглядела эта древняя “мега-птица”.

В Австралии нашли череп 230-килограммового гуся, который вымер 50 тысяч лет назад. Как он выглядел?