В Австралии впервые за 50 лет на берег выбросились больше 150 китов

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Опубликовано: 19.02.2025 10:40 , Обновлено: 19.02.2025

На австралийском острове Тасмания впервые с 1974 года на берег выбросились 157 малых косаток, среди которых 90 были ещё живы. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа побережья спасти их не удалось. Что стало причиной трагедии, неизвестно. Эксперты пообещали провести вскрытие и взять необходимые пробы воды.

Руководитель Службы парков и дикой природы (PWS) Тасмании Шелли Грэм отметила, что спасательные экипажи пытались снять с мели двух китов, однако из-за сильного шторма на море это не вышло. Она добавила, что для спасения животных их необходимо было переместить на другой пляж с более подходящими условиями, однако из-за погоды это оказалось невозможным.

Специалисты PWS провели ветеринарную оценку состояния выживших особей и пришли к выводу, что единственным выходом остановить их страдания остаётся эвтаназия. Заместитель директора PWS Крис Карлайон сообщил, что для этого будет использовано огнестрельное оружие, а процедура будет соответствовать международным стандартам, передала британская газета The Guardian.

[info_b]Между тем это не первый случай массовой гибели морских животных в этом регионе. В 2020 году около 470 чёрных дельфинов выбросились на западный берег Тасмании, а в 2022 году — ещё 200. Тогда учёные предположили, что гибель млекопитающих может быть связана с деятельностью человека: шумовое загрязнение, вызванное радиолокационными исследованиями, нарушает способность китообразных ориентироваться в пространстве. Впрочем, зоологи не исключают, что повторный выброс дельфинов на сушу может быть обычным совпадением.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в последние годы один из элитных районов Аргентины охватило нашествие капибар. По словам местных жителей, грызунов развелось так много, что они «дерутся между собой, дерутся с собаками в частных садах», что, в свою очередь, приводит к ДТП. Местные власти нашли решение, предложив вводить животным контрацептивы.

Дерутся с собаками и провоцируют ДТП. В Аргентине предложили вводить контрацептивы капибарам