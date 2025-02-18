Дерутся с собаками и провоцируют ДТП. В Аргентине предложили вводить контрацептивы капибарам

Опубликовано: 18.02.2025 16:41 , Обновлено: 18.02.2025

В последние годы один из элитных районов Аргентины охватило нашествие капибар. По словам местных жителей, грызунов развелось так много, что они «дерутся между собой, дерутся с собаками в частных садах», что, в свою очередь, приводит к ДТП. Местные власти нашли решение, предложив вводить животным контрацептивы.

По некоторым данным, в охраняемом районе Нордельта, к северу от Буэнос-Айреса, за последние 3 года численность капибар утроилась, достигнув отметки в 1000 особей. В связи с этим правительство одобрило план контроля популяции, который предусматривает выборочную стерилизацию и контрацептивы.

По словам жителя Нордельты Марсело Кантона, сами капибары не представляют проблемы, однако «чрезмерный рост» их популяции чреват последствиями. Он добавил, что из-за столь большого количества животные «дерутся между собой, дерутся с собаками в частных садах», а это, в свою очередь, приводит к авариям на дорогах.

«У капибар здесь более 500 гектаров озёр и общественных парков, где нет хищников и охотников, которые могли бы поймать их на мясо. Здесь нет ограничений на рост популяции, которые существуют в других местах», — сказал житель элитного района Буэнос-Айреса, передала британская газета The Guardian.

Так, местные власти решил ввести 250 грызунам две дозы контрацептивов, которые, по их мнению, остановят размножение минимум на 12 месяцев. Однако с таким решением согласны не все. Активисты и экологи предложили создать своеобразные “зелёные коридоры”, тем самым увеличив площадь для животных. По их словам, такие зоны способны защитить грызунов и сохранить их выживание в естественной среде. Однако в итоге власти “не приняли во внимание” их аргументы.

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